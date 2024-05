Calcio: striscioni minacciosi ultrà Genoa contro sampdoriani

agenzia

Srotolati in gradinata nord durante l'intervallo con il Sassuolo

GENOVA, 12 MAG – Tre enormi striscioni, srotolati allo stadio Ferraris di Genova durante l’intervallo di Genoa-Sassuolo in gradinata nord, segnano la risposta del cuore del tifo genoano agli scontri della scorsa settimana quando un gruppo di tifosi sampdoriani aveva aggredito quelli genoani in piazza Alimonda. Scontri ai quali i tifosi genoani avevano risposto devastando la sede degli Ultras Tito Cucchiaroni. “5-5-2024 che sia ben chiaro a tutti, delle vostre schifezze ne pagherete le conseguenze – è scritto negli striscioni -. Non hai difeso il tuo club perché non sei ultras ma solo spazzatura, niente tregua e nessuna paura. Se un giorno vi decidete diteci dove e quando volete carogne infami” firmato “Gradinata Nord”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA