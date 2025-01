Calcio: Svilar, “a Roma sto bene, resterò a lungo”

agenzia

Il portiere, "Presto incontrerò il club per il rinnovo"

ROMA, 09 GEN – “Ci incontreremo presto con la società perché io mi trovo benissimo a Roma, con il gruppo, la squadra, i tifosi, la città. Rimarrò tanto a Roma”. Così Mile Svilar, portiere giallorosso, ai microfoni di Sky Sport parlando del suo rinnovo di contratto. Sul momento che sta vivendo la squadra ha invece aggiunto: “Prima c’era una situazione difficile per tutti, ma penso che mister Ranieri abbia portato serenità, stiamo facendo meglio e dobbiamo continuare su questa strada. Bisogna guardare avanti perché che si vinca o si perda la settimana dopo c’è sempre un’altra partita”. Infine una battuta sul derby e sui Friedkin. “É chiaro che vincere con la Lazio porti entusiasmo ma non dobbiamo esagerare. Siamo felici di aver vinto ma bisogna andare avanti – ha spiegato – Le sconfitte e i pareggi non dobbiamo guardarli e andiamo a Bologna per portare i 3 punti a casa”. Parlando della proprietà dice di “avvertire la loro presenza”. “Come gruppo siamo compatti, abbiamo ritrovato la fiducia che ci mancava” perché “la Roma merita di più come club, come società e come piazza”, ha concluso.

