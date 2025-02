Calcio: svista dell’arbitro, in Olanda in campo 12 contro 11

agenzia

Confusione durante doppio cambio in Heerenveen-Fortuna Sittard

ROMA, 02 FEB – In campo 12 contro 11: è successo nel campionato olandese nel corso del match Heerenveen-Fortuna Sittard. La squadra ospite ha giocato con un uomo in più per quasi un minuto: a fare confusione l’arbitro durante un doppio cambio al 43′ della ripresa sul 2-1 per i padroni di casa. Il Fortuna ha effettuato due sostituzioni con Grujcic e Johnson al posto di Fosso e Dahlhaus: quest’ultimo, però, non è uscito dal campo con la sua squadra che ha giocato in superiorità numerica 12 contro 11: all’origine della svista un’errata segnalazione della lavagnetta luminosa in cui è comparso il numero 20, quello di Edouard Michut che, prima è andato verso il centro del campo assieme a Fosso (il giocatore sostituito) e ha salutato i due compagni che stavano per entrare ma poi, avvertito dalla panchina dell’errore, è tornato in campo. Dalhaus che doveva uscire è andato dall’allenatore per ricevere istruzioni sul finale di gara. Tra quelli che si sono accorti dell’errore è stato Robin Van Persie, tecnico dell’Heerenveen, che ha segnalato al quarto uomo che gli avversari stavano in campo in dodici e Dahlhaus è stato fatto uscire. Il Fortuna è riuscito anche a pareggiare segnando il gol del 2-2 finale. La federalcio olandese sta valutando se il match è da considerarsi valido oppure no.

