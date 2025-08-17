Calcio: Tare, alzato livello tecnico del centrocampo Milan

agenzia

"Io e Modric come due bambini che tifavano la stessa squadra"

MILANO, 17 AGO – “La nostra intenzione era di intervenire a centrocampo. Il Milan deve dominare le partite, con l’arrivo di Modric, Jashari e Ricci penso di aver alzato il livello tecnico di questa squadra”: lo dice il ds del Milan Igli Tare a Mediaset nel prepartita della sfida di Coppa Italia del Milan contro il Bari a San Siro. Occasione in cui sono stati presentati ai tifosi i nuovi acquisti di questa intensa estate di calciomercato. “Convincere Modric? Non era molto difficile, da bambino ha tifato Milan. Ci siamo trovati come due ex bambini che tifano la stessa squadra. Ho capito subito che il suo pensiero era verso il Milan, ho cercato di trasmettere entusiasmo: il suo arrivo è un valore aggiunto a questa squadra”, aggiunge Tare.

