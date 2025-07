Calcio: Tare, Ricci giocatore moderno con personalità

agenzia

Ha meritato il Milan, è acquisto per il presente e per il futuro

MILANO, 09 LUG – “Samuele Ricci è il primo acquisto di questa stagione, è un giocatore moderno, ha tanta personalità, infatti è stato il capitano del Torino”: così il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha presentato Samuele Ricci. “Ha mostrato qualità in campo e anche fuori, in più vanta dieci presenze nell’Italia. Ha meritato di vestire questa maglia, è un investimento per il presente e per il futuro. Ci auguriamo possa diventare un punto di riferimento per il futuro del Milan”, ha concluso Tare.

