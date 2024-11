Calcio: Tebas, Italia ha la legge migliore in tema di pirateria

agenzia

N.1 Liga:Superlega?Porterebbe a distruzione campionati nazionali

ROMA, 20 NOV – “L’Italia ha la miglior legge in tema di pirateria, magri ci fosse in Spagna. Io quando parlo di questo tema non faccio altro che presentare la normativa italiana come modello di riferimento”. Lo ha detto Javier Tebas, presidente della Liga, durante il Social Football Summit in corso allo Stadio Olimpico di Roma. Parlando della Superlega, invece, ha aggiunto: “La mia idea non è cambiata, porterebbe alla distruzione dei campionati nazionali. Reichart è come Copperfield, prima c’è stato l’annuncio di una competizione chiusa nel 2021, ora non sappiamo né quando inizierà, né quale sarà il format. Sembra tutto un trucco di magia “. Parlando della sentenza della corte di giustizia europea ha concluso: “Uefa e Fifa agiscono come fossero dei monopoli e va bene fin quando tutelano il calcio, quello che non va bene è l’abuso di posizione dominante. Nel caso della coppa del mondo per club, ad esempio, qualche giorno fa la Fifa ha emesso una circolare per una nuova finestra di tesseramenti senza parlarne con nessuno. Così organizzazioni come Fifa e Uefa si mettono in pericolo”.

