Calcio: test fisici per le azzurre al Cpo Giulio Onesti

agenzia

Le giocatrici sottoposte a esami di valutazione metabolica

ROMA, 23 MAG – Una giornata di test per la Nazionale femminile di calcio. Le atlete si sono sottoposte, presso il Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti”, a una serie di test di valutazione metabolica con l’obiettivo di ottimizzare i programmi di allenamento e preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali. L’iniziativa, mirata a monitorare lo stato di forma e i parametri atletici delle azzurre, ha impegnato le giocatrici in prove specifiche sotto la supervisione dello staff tecnico e medico della Figc in collaborazione con il personale dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. A prendere parte al test sono state Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan), Nadine Sorelli (Milan), Giorgia Arrigoni (Milan), Aurora Galli (Everton), Eleonora Goldoni (Lazio), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio), Martina Tomaselli (Inter), Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Eibar), Elisa Polli (Inter) e Martina Piemonte (Lazio).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA