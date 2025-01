Calcio: Thiago Motta, ‘derby è gara speciale, vogliamo vincere’

agenzia

Tecnico Juve, 'In 26 gare solo due sconfitte ma troppi pareggi'

TORINO, 10 GEN – “Sarà una partita complicata, lo abbiamo visto all’andata e ora giocheremo in trasferta: è una gara speciale per noi e per i tifosi e non vediamo l’ora di andare in campo, è una partita che vogliamo vincere”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta il derby di domani contro il Torino. “In queste 26 partite abbiamo perso solo due volte con una rosa molto giovane e abbiamo fatto buone prestazioni – il primo bilancio del tecnico bianconero sul cammino della squadra – e c’è stato qualche pareggio di troppo, oltre a infortuni che non sono mai stati un alibi, ma dobbiamo ringraziare i ragazzi: la nostra esigenza è impegnarsi in ogni allenamento per puntare sempre alla vittoria, oltre a recuperare punti in campionato”.

