Calcio: Thiago Motta, “Il mio futuro? Ora godiamoci la festa”

agenzia

L'allenatore del Bologna non svela ancora se resterà o meno

ROMA, 20 MAG – “Adesso dobbiamo goderci la festa, del futuro parleremo internamente con il presidente e lo diremo insieme”. Thiago Motta non scioglie ancora le riserve sul suo futuro sulla panchina del Bologna o di altri club che lo stanno cercando. “Abbiamo fatto una grande stagione fino a oggi, insieme. Per me la cosa più importante è questo rapporto che si crea con i giocatori. Guardo ognuno in faccia, cerco di dare loro quello che si meritano. Sono tanti, non sempre possono giocare tutti, alle volte meriterebbero tutti ma non possono giocare tutti. Voglio bene a ognuno di loro, lo dico anche a loro. Hanno dato il massimo per giocare in questo modo, nessuno si aspettava questi risultati, la nostra squadra oggi è una grande realtà. I ragazzi hanno voglia, fame, vogliono lavorare bene; dobbiamo approfittare, goderci tutto fino all’ultimo minuto”, ha concluso l’allenatore dei felsinei.

