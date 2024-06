Calcio: Thiago Motta-Juve, ultimi dettagli per trovare l’accordo

agenzia

Incontro in Portogallo, l'annuncio atteso nei prossimi giorni

TORINO, 11 GIU – La trattativa tra Thiago Motta e la Juventus pare davvero arrivata alle battute conclusive. Secondo le voci in arrivo dal Portogallo, l’ex tecnico del Bologna avrebbe incontrato oggi a Cascais, vicino a Lisbona, dove è proprietario di una casa, il ds della Juventus Giuntoli per definire le ultime questioni. In particolare quelle relative alle operazioni di mercato per rinforzare la rosa della squadra bianconera, che l’anno prossimo tornerà a giocare la Champions League e parteciperà al Mondiale per club, in calendario nella nella prossima estate. Dopo gli ultimi approfondimenti tra le parti è atteso l’annuncio ufficiale della Juventus che potrebbe arrivare già domani o giovedì. Thiago Motta dovrebbe guadagnare circa 3,5 milioni di euro all’anno.

