Calcio: Thomas Muller seconda vita in Mls, firma per Vancouver

agenzia

Bandiera storica del Bayern, a 35 anni prova l'avventura Usa

ROMA, 06 AGO – A 35 anni l’attaccante del Bayern Monaco e della Germania Thomas Mueller riparte dalla Mls: il tedesco ha firmato con i Vancouver Whitecaps. Lo ha annunciato lo stesso club canadese. Per l’esperto giocatore un contratto annuale con un’opzione per il 2026. Mueller quest’anno ha lasciato il Bayern Monaco, la sua casa per 25 anni. Il suo palmares comprende 13 titoli della Bundesliga e due Champions League. “Non vedo l’ora di venire a Vancouver per aiutare questa squadra a vincere un campionato”, ha detto Mueller in una nota. “Ho sentito grandi cose sulla città, ma prima di tutto vengo per vincere. Ho avuto ottime conversazioni con Axel Schuster e Jesper Sorensen, e ora non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi e di vedere tutti i tifosi uscire al BC Place mentre ci dirigiamo verso i playoff”. I Whitecaps sono attualmente secondi nella Western Conference, a un punto dalla capolista San Diego ma con una partita in meno. “Non solo porta con sé un pedigree vincente e un’intelligenza calcistica eccezionale, ma anche un’instancabile etica del lavoro che valorizzerà l’intera squadra”, ha affermato in una nota l’amministratore delegato dei Whitecaps, Schuster.

