Calcio: Thuram, Acerbi? Non era momento di andarre in nazionale

agenzia

In questi casi il giocatore deve rimanere al club per difendersi

MILANO, 21 MAR – “Quando c’è una procedura così grave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in nazionale in tali momenti”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter e della Francia Marcus Thuram, rispondendo durante la conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese a una domanda sul caso Acerbi-Juan Jesus. ” “Il razzismo in campo? Sono d’accordo con Maignan quando dice che bisogna uscire dal terreno di gioco. Bisogna sbattere il pugno sul tavolo per far capire a tutti che il razzismo è inammissibile”, ha concluso Thuram.

