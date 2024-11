Calcio: Thuram, ‘Lille in fiducia, Juve pronta a grande partita’

agenzia

Il bianconero, 'Papà mi ha spiegato errori e si è congratulato'

TORINO, 04 NOV – “Hanno un bravo allenatore e giocano bene a calcio, in più sono in fiducia perché hanno battuto due grandi del calcio europeo (Real e Atletico, ndr), ma noi siamo pronti per fare una grande partita”: così il centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, alla vigilia della sfida di Champions contro il Lille. Il francese è reduce dal gol propiziato a Udine: “Mio papà e mio fratello mi hanno chiamato e si sono congratulati – continua in conferenza stampa – anche se prima mio papà ha spiegato gli errori che ho commesso e mi ha spiegato come migliorare”. A tanti addetti ai lavori ricorda Pogba: “Ma non mi sento il suo erede, non esistono due Pogba – risponde Thuram – e io cerco solo di essere la miglior versione di me stesso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA