Calcio: tifosi Sampdoria ‘società indegna, vendi il club’

agenzia

Riunione dei supporter in Gradinata Sud

GENOVA, 24 SET – Un maxi striscione esposto in Gradinata Sud che è la sintesi perfetta dell’umore dei tifosi blucerchiati che si sono riuniti ieri sera in Gradinata Sud: “Società indegna, vendi l’U.C. Sampdoria’. I tifosi, tra loro anche qualche anziano ultras, sono stati protagonisti di una serata in cui è stato deciso di proseguire a dare il massimo sostegno alla squadra, attualmente ultima in classifica con zero punti in quattro partite. Ma nello stesso sarà contestazione verso la società, in particolare verso Tey e Manfredi, rispettivamente azionista di riferimento e presidente del club, a cui sono stati indirizzati cori decisamente non amichevoli. Il messaggio è chiaro, l’attuale proprietà passi la mano “a un compratore competente e poi vadano via”, questo il messaggio lanciato al microfono dalla Gradinata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA