Calcio: Tomori, ‘Morata è quello che serve al Milan’

agenzia

Siamo contenti, speriamo possa aiutarci

MILANO, 17 LUG – “Ho giocato con Morata al Chelsea. Conosco le qualità che ha. È una punta con velocità, con forza e può fare gol. Questo è quello che ci serve per questa stagione. Non è confermato ma siamo contenti”: il difensore del Milan Fikayo Tomori durante l’inaugurazione del nuovo flagship store rossonero per i 125 anni del club, racconta l’entusiasmo a Milanello per l’arrivo di Morata. “Speriamo possa essere come Giroud. È un altro tipo di giocatore, con caratteristiche diverse, però sì – continua Tomori – io spero, noi speriamo che possa aiutarci. Siamo eccitati per la nuova stagione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA