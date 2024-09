Calcio: Torino, allenamento con duemila tifosi allo stadio

agenzia

Cori per Vanoli e i suoi ragazzi, contestazione al patron Cairo

TORINO, 07 SET – Il Torino ha aperto le porte dello stadio Olimpico Grande Torino e i tifosi hanno risposto all’appello. Oltre duemila persone stanno popolando il settore Distinti per l’allenamento congiunto tra la prima squadra di Paolo Vanoli e la Primavera di Felice Tufano. Zapata e compagni hanno ricevuto l’affetto dei tifosi, con cori soprattutto per il nuovo allenatore che ha portato la squadra al primo posto della classifica (insieme a Inter, Juventus e Udinese) con sette punti in tre giornate, mentre prosegue la contestazione al presidente Urbano Cairo. Oltre agli undici giocatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali, sono assenti anche Adams e Linetty: lo scozzese e il polacco stanno seguendo un programma ad hoc al Filadelfia.

