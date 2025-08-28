Calcio: Torino; Asllani pronto all’esordio con la Fiorentina

agenzia

Regista si candida per maglia dal 1', in difesa scalpita Maripan

TORINO, 28 AGO – Il Torino di Marco Baroni si lecca le ferite dopo il 5-0 subito all’esordio contro l’Inter, ma per la sfida contro la Fiorentina avrà un Kristjan Asllani in più. Il regista è pronto per il suo esordio in granata e ha buone chances di farlo dal primo minuto nella prima casalinga (domenica alle 18.30, ndr) in una mediana completata da Casadei e uno tra Anjorin e Gineitis. In difesa, invece, la novità dovrebbe essere rappresentata da Maripan: il cileno si candida per provare a sistemare un reparto che a San Siro si è dimostrato molto fragile, nel quartetto figureranno anche Lazaro, Coco e Biraghi. In attacco si rinnova il ballottaggio tra Simeone e Adams, con Ngonge e Vlasic a supporto.

