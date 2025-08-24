Calcio: Torino; Baroni, ‘Inter forte, ma vogliamo misurarci’

agenzia

Tecnico granata, 'Proviamo ad alzare l'asticella e a migliorare'

TORINO, 24 AGO – “L’Inter è fortissima, ma non deve essere un timore bensì un’opportunità per misurarci: proveremo a rendere difficile la vita ai nerazzurri”: così il tecnico del Torino, Marco Baroni, sull’esordio in campionato a San Siro contro la formazione di Chivu. “Gli obiettivi sono migliorare lo scorso e costruire una squadra che abbia prospettiva e guardi avanti con fiducia – ha aggiunto in conferenza stampa – poi proveremo anche ad alzare l’asticella: lo vedremo durante la stagione”. E sul mercato: “con la società c’è coerenza e sintonia, chi è uscito è stato sostituito e ora ci manca ancora un terzino sinistro – ha concluso Baroni – ma chi è arrivato crede nel progetto. Asllani non ci sarà, Adams è un attaccante importante e che sa fare gol: ad oggi non ci sono sirene su di lui, poi se dovessero arrivare faremo delle valutazioni”.

