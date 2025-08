Calcio: Torino; Baroni, ‘obiettivi? Non facciamo proclami’

agenzia

Nuovo tecnico: "Voglio un calcio che emozioni i tifosi"

TORINO, 01 AGO – “Le premesse sono il lavoro, gli obiettivi dobbiamo conquistarli giorno per giorno: non mi piacciono i proclami, ma mi dedico soltanto al lavoro e alla dedizione per costruirli quotidianamente”: sono le prime parole di Marco Baroni da nuovo allenatore del Torino. “Ogni giorno ci presentiamo al campo con la luce negli occhi, il ritiro è stato un momento fondamentale perché inizi a toccare e ad avere risposte – continua in conferenza stampa – e voglio una squadra che trasmetta passione: i tifosi del Toro ce l’hanno nel dna, noi dobbiamo tirarla fuori”. E sul mercato: “La società sa benissimo di cosa la squadra necessiti e di cosa si può fare, perderei solo energie se guardassi oltre al campo e ai giocatori – la risposta di Baroni sullo stato della rosa del Toro – ma siccome ho un confronto quotidiano con il presidente e il direttore, mi fermo a quello e non vado oltre”.

