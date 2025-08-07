Calcio: Torino; Cairo, ‘Baroni è contento, la rosa è al 95%’

agenzia

Presidente granata accoglie Simeone: "Lo volevo già nel 2017"

TORINO, 07 AGO – “Siamo arrivati al 95% della rosa, mister Baroni è molto contento: sono tutti molto motivati e felici, adesso dobbiamo lavorare affinché questa squadra dia i risultati adeguati”: così il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta la finestra estiva di calciomercato dei granata. Nelle scorse ore è sbarcato Simeone: “Lo seguivo da una vita, già nel 2017 ne parlai con Preziosi quando ancora giocava nel Genoa – dice sull’arrivo del Cholito, prelevato dal Napoli – e tra i partenopei veniva utilizzato poco, finalmente quest’anno lo davano via e lo abbiamo preso”. Sugli obiettivi: “Per me è scaramanticamente giusto non fare voli pindarici, fare quelli che dichiarano chissà cosa – conclude dal Moccagatta di Alessandria, dove si sta disputando il Memorial Mamma e Papà Cairo – ovviamente vogliamo migliorarci, lasciamo che sia il campo a dire se le scelte fatte sono quelle giuste per puntare più in alto”.

