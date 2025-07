Calcio: Torino, doppio test con il Monaco in Francia

agenzia

Due amichevoli per i granata di Baroni, saranno a porte chiuse

TORINO, 21 LUG – Il Torino ha annunciato gli ultimi impegni del pre-campionato: mercoledì 30 luglio alle ore 18 e giovedì 31 luglio alle ore 10.30 la squadra sarà impegnata in una doppia amichevole contro il Monaco, formazione che si è qualificata alla prossima Champions League. Le sfide si disputeranno presso il Centro Sportivo di La Turbie, ma i tifosi non potranno accedere all’impianto a causa dei lavori di manutenzione nelle tribune. Il test di mercoledì alle 18, però, sarà trasmesso in diretta televisiva su Dazn. Il programma estivo della squadra di Baroni, dunque, è stato completato: Vlasic e compagni hanno già affrontato i tedeschi dell’Ingolstadt (1-1 a Prato allo Stelvio, ndr), sabato sfideranno la neopromossa Cremonese e poi, dopo il doppio test contro il Monaco del 30 e 31 luglio, chiuderanno a Valencia il prossimo 9 agosto. Successivamente, lunedì 18 agosto, il Toro sarà impegnato nell’esordio in gara ufficiale, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Modena allo stadio Olimpico Grande Torino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA