Calcio: Torino; il Cholito Simeone è arrivato al Filadelfia

L'argentino si unirà ai compagni nella giornata di domani

TORINO, 07 AGO – Dopo aver svolto le visite mediche in mattinata, Giovanni Simeone ha cominciato a toccare con mano le strutture del Torino. Il Cholito, infatti, ha varcato i cancelli del Filadelfia, il quartier generale dei granata, ed è stato accolto dal direttore tecnico Davide Vagnati e dal collaboratore societario Emiliano Moretti. La squadra, però, aveva sostenuto un allenamento mattutino, di conseguenza la prima seduta di Simeone agli ordini del tecnico Baroni è fissata per la giornata di domani, alla vigilia dell’ultima amichevole estiva: sabato, infatti, il Toro affronterà il Valencia al Mestalla per il Trofeo Naranja.

