agenzia

Decisivo Milinkovic-Savic per salvare il risultato

ROMA, 15 SET – Finisce 0-0 la sfida tra Torino e Lecce. I granata chiudono la partita con zero tiri in porta e con il punto conquistato oggi agganciano a quota 8 la Juventus. Ottima prova della formazione pugliese che sfiora il colpo esterno: decisivo Milinkovic-Savic per salvare il risultato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA