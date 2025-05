Calcio: Torino; Maripan, ‘Vanoli? Importante stia bene’

agenzia

Difensore su malore del tecnico, 'Vive calcio con intensità'

TORINO, 02 MAG – “Il mister è così, vive il calcio con troppa intensità, ma se sta bene siamo tutti contenti: l’importante è che stia bene”: così il difensore del Torino, Guillermo Maripan, sul lieve malore che ha colpito il tecnico granata Paolo Vanoli durante il secondo tempo della sfida contro il Venezia. “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma dobbiamo migliorare – ha aggiunto ai microfoni di Dazn – e ora restano tre partite”. Domenica vivrà il suo primo 4 maggio con le celebrazioni per ricordare il Grande Torino a 76 anni dalla tragedia: “Credo che sia un momento speciale e unico per tutta la gente del club: sarà incredibile viverlo per la prima volta, non vedo l’ora di andare a Superga domenica” conclude il cileno.

