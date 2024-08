Calcio: Torino, presi i difensori Maripan e Walukiewicz

agenzia

Il cileno e il polacco si stanno sottoponendo alle visite

TORINO, 29 AGO – Il Torino piazza un doppio acquisto in difesa, arrivano Guillermo Maripan e Sebastian Walukiewicz: i due giocatori si stanno sottoponendo alle visite mediche di rito all’Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Il cileno, classe 1994, arriva dal Monaco, il ventiquattrenne polacco è stato prelevato dall’Empoli. Ora il club di via Viotti proverà a completare le pratiche burocratiche per consegnarli al tecnico Vanoli in tempo per la trasferta di Venezia, fissata per domani pomeriggio alle 18.30.

