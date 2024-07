Calcio: Torino, primo allenamento per Adams a Pinzolo

agenzia

Lo scozzese ha raggiunto i compagni e ha iniziato i lavori

TORINO, 26 LUG – L’avventura di Ché Adams al Torino è ufficialmente cominciata. L’attaccante scozzese, infatti, ha raggiunto i compagni nel ritiro di Pinzolo, in Val Rendena, e ha iniziato a lavorare con il nuovo allenatore Paolo Vanoli. Il classe 1996, svincolato dal Southampton, era stato ufficializzato dal club di via Viotti nella giornata di martedì ma era dovuto rientrare in patria per risolvere alcune pratiche burocratiche.

