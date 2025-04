Calcio: Torino; Ricci si scusa per l’espulsione

agenzia

Capitano granata: 'Con il Verona serviva un approccio diverso'

TORINO, 07 APR – “Una partita che sicuramente andava approcciata in modo differente. Ci tenevamo tanto, ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato”: comincia così il messaggio social di Samuele Ricci, centrocampista e capitano del Torino, il giorno dopo il deludente pareggio casalingo per 1-1 contro il Verona. “A livello personale, mi dispiace davvero per l’espulsione: il mio intervento avendolo rivisto è stato duro, ma assolutamente fortuito e senza alcuna intenzione di fare male – commenta sul cartellino rosso con cui è stato sanzionato nel finale per fallo ai danni di Ajayi – chiedo scusa alla squadra per aver lasciato i compagni in inferiorità. Fa parte del gioco, ma episodi così non fanno mai piacere. Testa già alla prossima”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA