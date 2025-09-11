Calcio: Torino; Simeone, ‘Non c’è tempo per rilassarsi’

agenzia

Nuovo attaccante punta la Roma e cerca il primo gol in granata

TORINO, 11 SET – “Non c’è tempo per rilassarsi” è il messaggio mandato dall’attaccante del Torino, Giovanni Simeone, attraverso il proprio profilo Instagram. Il Cholito ha voluto raccontare l’atmosfera che si respira al Filadelfia durante la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato, con i granata attesi dalla trasferta di domenica alle 12.30 nella Capitale contro la capolista Roma. L’attaccante cerca la prima gioia in granata, ma è tutto il Toro a volersi sbloccare dopo le prime due giornate di Serie A con zero gol all’attivo. Il tecnico Baroni ritrova anche Ismajli, al rientro dopo l’infortunio che non gli ha ancora permesso di esordire, ma pensa di confermare l’undici che ha pareggiato 0-0 contro la Fiorentina prima della sosta: Coco e Maripan saranno i centrali di difesa, Asllani farà il regista tra Casadei e uno tra Ilic e Gineitis, in attacco Ngonge e Vlasic supporteranno Simeone, in vantaggio nel ballottaggio con Adams.

