Calcio: Torino, superata quota 20mila per sfida al Como

agenzia

Tifosi insieme alla squadra nonostante quattro sconfitte di fila

TORINO, 21 OTT – E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni per la prossima sfida del Torino, che nell’anticipo di venerdì 25 alle ore 20.45 ospiterà il Como allo stadio Olimpico Grande Torino. Come riferito dal club di via Viotti, è stata superata quota 20mila spettatori. “Per tutti i tifosi, acquistando due biglietti a prezzo inter sarà possibile aggiungerne contestualmente fino ad altri 2 (nello stesso settore) a soli 5 euro. La promozione è attiva nei Distinti Family e Tribuna Laterale, i biglietti Adulti sono in vendita a partire da 19 euro” la promozione lanciata dalla società. La squadra di Paolo Vanoli, intanto, riprenderà gli allenamenti al Filadelfia dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Cagliari: è stato il quarto stop consecutivo tra campionato e Coppa Italia, il tecnico cerca soluzioni per il riscatto.

