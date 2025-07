Calcio: Torino ufficializza Ismajli, difensore firma biennale

agenzia

Secondo acquisto dell'estate, come Anjorin arriva dall'Empoli

TORINO, 08 LUG – Il Torino ha annunciato il secondo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato, Ardian Ismajli è ufficialmente un nuovo giocatore granata. “Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva” si legge nella nota diramata dal club di via Viotti. Il difensore kosovaro naturalizzato albanese classe 1996 si è liberato a parametro zero dall’Empoli e sotto la Mole ritroverà Tino Anjorin, l’altro nuovo acquisto del Toro prelevato dai toscani retrocessi in serie B.

