Calcio: Torino; Vanoli, ‘A Parma chiudiamo il discorso salvezza’

agenzia

Tecnico fa 100 panchine, "Non lo sapevo, penso al futuro"

TORINO, 07 MAR – “Non dobbiamo fermarci adesso, abbiamo sempre enormi motivazioni: la più grande è chiudere il discorso salvezza”: così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sottolinea l’importanza della trasferta di Parma. “Vogliamo migliorare ulteriormente i risultati dell’andata e trovare per la prima volta tre vittorie di fila – aggiunge in conferenza stampa – ma sarà difficile: conosco l’ambiente e ho bellissimi ricordi da calciatore, loro vanno a caccia di punti per salvarsi”. L’allenatore toccherà le 100 panchine da professionista: “Non lo sapevo, anche perché preferisco guardare al futuro – risponde Vanoli – e so di poter ancora migliorare tanto: questo lavoro è una vera passione, sono più bravo in panchina rispetto a quando giocavo”.

