Calcio: Torino; Vanoli arrabbiato, serve essere più scaltri

"Ma per la prima volta ho visto lo spirito Toro"

UDINE, 29 DIC – “Abbiamo buttato via il primo tempo dove abbiamo creato molto senza concretizzare: sono arrabbiato, bisogna essere più scaltri”. Lo ha detto Paolo Vanoli, in conferenza stampa, commentando il pareggio del suo Torino a Udine. “Oggi però forse per la prima volta da inizio stagione ho visto lo spirito giusto, quello del Toro, che è anche il mio, quello della passione totale che può fare la differenza, ha aggiunto. Vanoli ha riconosciuto che “c’è stata una grandissima reazione. Quel doppio svantaggio e il modo in cui è arrivato poteva abbatterci, invece abbiamo reagito alla grande. Finalmente ho visto ciò che cercavo, la voglia di lottare su ogni pallone, di superare l’avversario. Ora dobbiamo migliorare anche sotto l’aspetto delle conclusioni: nel calcio si può vincere anche con il tiro da fuori quando ci sono così tanti spazi”, ha concluso.

