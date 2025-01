Calcio: Torino; Vanoli, ‘avanti con lo spirito da derby’

agenzia

'Mercato? La classifica non mi permette di pensarci'

TORINO, 18 GEN – “Il derby ha fatto vedere che abbiamo uno spirito, adesso serve la continuità: contro la Juve abbiamo giocato bene ma è un capitolo chiuso, pensiamo alla Fiorentina”: così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della trasferta contro i viola. ” Sono il primo che ha detto di dover raggiungere velocemente il primo micro-obiettivo che sono i punti salvezza – continua l’allenatore in conferenza stampa – ed è da un mese che la squadra si avvicina al mio carattere: stanno capendo l’importanza di raggiungere velocemente questi punti, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così”. Quanto al mercato, “ho già detto cosa mi serve, adesso aspetto la società ma non posso distrarmi con queste situazioni, la classifica non me lo permette, e mi ha fatto piacere la visita di ieri del presidente Cairo al Filadelfia: è sul campo di battaglia che si capiscono i problemi, ma non ho parlato di calciomercato perché alla vigilia di una partita penso solo alla Fiorentina”.

