Calcio: Torino; Vanoli concede tre giorni di riposo alla squadra

Da valutare le condizioni di Vlasic e Lazaro

TORINO, 14 APR – Il Torino tornerà ad allenarsi nella giornata di giovedì. Il tecnico Paolo Vanoli, infatti, ha concesso tre giorni liberi alla squadra dopo la sconfitta di Como per 1-0. Il Torino giocherà la prossima partita a Pasquetta, in casa contro l’Udinese. Ricci e compagni, dunque, si ritroveranno al Filadelfia giovedì con una doppia seduta. Lo staff medico dovrà valutare le condizioni di Vlasic, fermato da un problema al polpaccio, e di Lazaro, out per la seconda gara di fila dopo il forfait per la partita contro il Verona. Inoltre, Vanoli studierà come sostituire Coco, il quale da diffidato è stato ammonito a Como e sarà costretto a saltare la sfida contro i friulani.

