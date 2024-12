Calcio: Torino; Vanoli, gara combattuta ma è mancato il guizzo

agenzia

'Gli attaccanti devono trovare l'alchimia giusta'

GENOVA, 07 DIC – Un punto per muovere la classifica e iniziare la risalita quello conquistato contro il Genoa dal Torino reduce da appena un pareggio nelle cinque precedenti gare. I granata hanno controllato i padroni di casa colpendo anche un palo. “E’ stata una partita combattuta. Sapevo che sarebbe stato un campo difficile e noi venivamo da un periodo particolare con la prestazione buona contro il Napoli ma avevamo perso – ha spiegato il tecnico granata Vanoli-. Nel primo tempo siamo stati più lucidi ma meno produttivi. Mentre nel secondo siamo stati bravi a cercare di stressare la loro linea difensiva ma ci è mancato il guizzo e ripenso al tiro di Vojvoda (finito sull’esterno del palo, ndr) che se lo mette dentro allora finiamo a giocare in un modo diverso. Invece alla fine abbiamo giocato con frenesia”. Un Torino che ancora una volta ha mostrato lacune offensive. “Li andavamo a prendere bene ma nella conquista del pallone non siamo stati puliti e questa è una cosa in cui dobbiamo migliorare. Quando pressi alto se conquisti la palla e trovi subito il giocatore offensivo produci di più. A livello tattico abbiamo fatto una buona partita, abbiamo trovato stabilità a livello difensivo e una certa quadratura Ora dobbiamo migliorare trovando altre soluzioni offensive con le punte, manca ancora l’alchimia tra gli attaccanti”. Proprio le due punte, Sanabria e Adams, sono apparse poco ficcanti. “Toni (Sanabria,ndr) ha fatto un grandissimo lavoro oggi. Mentre Adams in fase di possesso nel primo tempo è stato sporco. Adams deve capire che questo è il calcio italiano, ha fatto la Premier ma il calcio italiano si sa che è molto tattico però lavorando anche lui può crescere. Rimpianti? Non ho né rimpianti, né rabbia . I punti in questo momento pesano e sono convinto che abbiamo ancora margini di miglioramento. Siamo sulla strada giusta”.

