Calcio: Torino; Vanoli, ‘io deluso? Falso, contento dei nuovi’

"Ci daranno una mano. Con il Genoa vale doppio"

TORINO, 07 FEB – “Leggo in giro che si dice che Vanoli è deluso e irritato dal mercato, è una cosa che mi dà fastidio: sono contento dei nuovi arrivati, la società ha lavorato bene e gli acquisti sono stati condivisi”: è questo il commento del tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sulla finestra di trattative invernale. “Chiedevo il sostituto di Zapata anche perché a me piace sognare – continua in conferenza stampa – ma non è facile trovarne un altro del suo livello: ho Adams e Sanabria, non si poteva prendere un giocatore normale perché ne ho già due di un certo spessore e allora ho chiesto di rinforzare la rosa. Ed è stato fatto con giocatori mentalizzati”. n Ora si torna a parlare di campo, domani c’è il Genoa al Grande Torino: “Vieira ha avuto un impatto importante e i rossoblu sono cresciuti molto, sarà una partita che vale doppio – sottolinea Vanoli – perché abbiamo da raggiungere velocemente una cosa (la salvezza, ndr), e poi io sogno…”.

