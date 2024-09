Calcio: Torino; Vanoli, ‘Primi? Non guardo la classifica’

agenzia

Tecnico granata: "Trasformiamo la delusione di coppa in energia"

TORINO, 28 SET – “Io non guardo la classifica, lo faccio fare ai tifosi perché io penso al percorso che dobbiamo fare: sono felice quando i tifosi sono felici, contro la Lazio e Inter voglio vedere a che livello siamo”: il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, presenta la sfida contro i biancocelesti da capolista della serie A. “Affrontiamo una squadra che sta bene e che ha giocatori di grande velocità, hanno un potenziale offensivo importante – dice l’allenatore in conferenza stampa sulla formazione di Baroni – ma noi vogliamo trasformare la delusione per l’eliminazione dalla coppa Italia in energia positiva”. Vlasic tornerà nell’elenco dei convocati: “E’ a disposizione, lo era già per l’Empoli ma ho preferito fargli fare un altro lavoro e lui si è un po’ arrabbiato – spiega Vanoli – ma adesso siamo felice di averlo ritrovato perché è un giocatore importante. Schuurs? Ci vogliono tempo e pazienza, non dobbiamo mettergli pressioni”.

