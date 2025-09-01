Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Calcio: Torino, visite mediche per Nkounkou

Il laterale sinistro è stato preso da Eintracht Francoforte

Di Redazione |

TORINO, 01 SET – Ieri lo sbarco all’aeroporto di Torino Caselle, oggi le visite mediche all’Istituto di Medicina dello Sport. Niels Nkounkou sta iniziando a muovere i primi passi nel mondo granata e si è presentato nella struttura medica nella pancia dello Stadio Olimpico Grande Torino per sottoporsi ai test fisici. Successivamente metterà nero su bianco la firma sull’accordo con il club del presidente Urbano Cairo, il classe 2000 arriva dall’Eintracht Francoforte con la formula del prestito con diritto di riscatto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: