Calcio: Toro; Pellegri salta il derby, per una lesione muscolare

L'attaccante non sarà a disposizione per la sfida con la Juve

TORINO, 09 APR – Pietro Pellegri salterà il derby contro la Juventus: l’attaccante del Torino infatti è costretto allo stop. “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro, la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio” fa sapere il club granata in una nota ufficiale. Il tecnico Ivan Juric però spera di recuperare Ivan Ilic: il centrocampista serbo, out dallo scorso 2 marzo per un problema al ginocchio, punta il rientro tra i convocati in vista della stracittadina.

