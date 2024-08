Calcio: Tottenham, Bissouma stop una gara per uso gas esilarante

agenzia

Maliano ha postato video sui social, inalava protossido di azoto

ROMA, 15 AGO – Il Tottenham ha sospeso per una partita Yves Bissouma, dopo che la media maliana si è filmata mentre inalava protossido d’azoto, un “gas esilarante” con effetti psicoattivi. Lo ha annunciato l’allenatore Ange Postecoglou. Il calciatore, ex di Lille e Brighton, salterà la prima partita della stagione di Premier League contro il Leicester lunedì. “Lo abbiamo sospeso per la partita di lunedì”, ha detto Postecoglou in conferenza stampa. Sabato scorso, Bissouma ha postato un video su Snapchat in cui appare mentre inala “gas esilarante” con un palloncino. Il possesso di protossido d’azoto per uso ricreativo è un reato dal 2023 nel Regno Unito e può portare ad una pena detentiva di due anni. Il 27enne si è scusato per questa “grave mancanza di giudizio” in un comunicato. “Deve ristabilire la fiducia con me e con il gruppo”, ha commentato Postecoglou, assicurando però che la porta resta “aperta” per l’internazionale maliano. “Possiamo aiutarlo a capire che le decisioni che prende hanno un impatto sul gruppo”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA