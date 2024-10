Calcio: Tuchel ‘ho solo un passaporto… convincerò i tifosi’

agenzia

'Inno? Non ho ancora preso la mia decisione'

ROMA, 16 OTT – Il primo commissario tecnico dell’Inghilterra tedesco può far storcere il naso: “Mi dispiace, ho solo un passaporto – la risposta di Tuchel sorridendo – Adoro vivere qui. Spero di riuscire a convincervi, voglio dare tutto per questo ruolo. Forse questi tifosi hanno percepito la mia passione per la Premier League e per il Paese, quanto ami vivere qui e lavorare qui. Spero di riuscire a convincerli e mostrare loro quanto sono orgoglioso di essere il manager dell’Inghilterra”. Alla domanda se canterà l’inno inglese Tuchel aggiunge: “Ho capito da Bullingham che è sempre stata una decisione personale. Alcuni lo hanno cantato e altri no. Non ho ancora preso la mia decisione. Il vostro inno è molto toccante. L’ho sperimentato qui a Wembley nella finale di FA Cup; in ogni caso, mostrerò rispetto per l’inno, per il ruolo e per il Paese”.

