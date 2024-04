Calcio: Tudor ‘derby per l’Europa, servirà una Lazio giusta’

agenzia

'Spinge a dare qualcosa in più, ma senza perdere la testa'

ROMA, 05 APR – “Servirà una Lazio giusta, con testa, cuore e gambe. Sarà una partita sentita e servirà andare forte, sarà importante anche per l’Europa. Mi sono sempre piaciute le partite importanti, questa va preparata nel miglior modo possibile. Non si può scappare dalle sensazioni della gente, il derby deve darti qualcosa in più ma senza farti perdere la testa. Deve essere una partita con il giusto antagonismo ma con rispetto per gli avversari. Questo per me è il derby”. Così il tecnico biancoceleste, Igor Tudor, si prepara alla sua prima sfida con la Roma, e parlando delle prove fornite finora dalla sua Lazio, sottolinea come il derby sia da “preparare al meglio possibile, ho visto più cose positive che negative contro la Juventus. Siamo sulla strada giusta, i giocatori sono convinti di quello che facciamo, c’è solo da migliorare”.

