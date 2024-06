Calcio: Tudor e Fabiani a colloquio, nuovo summit in casa Lazio

agenzia

Altro vertice tra il tecnico e la società a Formello

ROMA, 04 GIU – Non è bastata la cena di ieri sera, finita abbondantemente dopo la mezzanotte, per trovare un punto d’intesa tra Igor Tudor e la Lazio. Dopo la riunione avvenuta in un ristorante nei pressi di Formello, alla quale aveva preso parte anche il presidente Claudio Lotito, infatti, l’allenatore biancoceleste – accompagnato dal suo agente Seric – e il direttore sportivo Fabiani si stanno confrontando di nuovo, stavolta all’interno del centro sportivo di Formello. Tudor, che ha dormito nella struttura biancoceleste, vuole capire bene quali sono le strategie per il futuro della società, soprattutto dopo il mancato rinnovo di Kamada, considerato fondamentale dal tecnico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA