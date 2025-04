Calcio: Tudor ‘Juve su strada giusta, 1-1 Roma ci dà fiducia’

agenzia

'Siamo entrati all'Olimpico con mentalità giusta'

ROMA, 06 APR – “Il primo tempo mi è piaciuto tanto, poi nella ripresa loro hanno cambiato qualcosa, ma nel finale siamo tornati a fare meglio.Forse dovevamo più vincerla noi, ma non siamo riusciti. Vogliamo sempre vincere, ma ci sta pareggiare. Siamo sulla strada giusta. Questo pareggio ci dà fiducia per crescere”. Lo ha detto Igor Tudor, tecnico della Juventus, a DAZN dopo il pari contro la Juventus. “Mi è piaciuto che siamo entrati all’Olimpico con la mentalità giusta”, ha aggiunto. Sui gol subiti ha invece risposto: “Dobbiamo concedere meno, anche se oggi la struttura che ci mancava con le assenze di Bremer e Gatti incide. Poi bisogna mettere più attenzione”. Tudor poi ha concluso: “Sono qui da una decina di giorni, è bello essere qui ma bisogna pensare al lavoro ed è difficile godersi le emozioni di essere il tecnico della Juventus. Questo lavoro ti lascia poco per fermarti e apprezzare ciò che si fa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA