Calcio: Tudor verso il Mondiale Club, ‘Juve gioca per vincere’

Tecnico verso rinnovo: "Sento di essere nel posto giusto"

TORINO, 13 GIU – “Sarà un torneo bello ed emozionante, tutti hanno il massimo delle aspettative: la Juve gioca sempre per vincere”: il tecnico bianconero, Igor Tudor, racconta le sensazioni a pochi giorni dall’inizio del Mondiale per club. “Ci saranno tutte le squadre e tutti i giocatori più forti, è una di quelle cose che immaginavi da bambino – aggiunge ai canali ufficiali della Fifa – e andremo lì per fare il meglio possibile: siamo emozionati, sarà bello da vedere oltre che da giocare”. La squadra partirà nella mattinata di domani per gli Stati Uniti, il croato ha trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2027 e si attende soltanto l’ufficialità: “Sento di essere nel posto giusto, sono motivato e circondato da persone che mi vogliono bene” conclude Tudor.

