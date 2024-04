agenzia

Domani a Cesena il match di qualificazione all'Europeo

ROMA, 21 MAR – Il maltese Philip Farrugia è l’arbitro designato per la partita di calcio tra le rappresentanze Under 21 di Italia e Lettonia, in programma domani a Cesena (ore 18:15) e valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Assistenti i connazionali Alan Camilleri e Mitchell Scerri. Quarto uomo Glen Tonna.

