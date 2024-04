Calcio: U.21; Nunziata, sulla play station Spalletti ha ragione

agenzia

Tecnico: "Il recupero dopo gli allenamenti è importante"

ROMA, 21 MAR – “Io penso che mister Spalletti abbia ragione. Un atleta deve giocare delle partite e quindi deve stare bene a livello fisico. Ha degli allenamenti, dopo i quali c’è una fase di recupero”. Carmine Nunziata, tecnico dell’Under 21, condivide la posizione del ct quando professa per i giocatori della propria nazionale certo comportamenti, come evitare di perdere ore di sonno con la play station. Anche perché “se si vuole praticare un calcio di alto livello bisogna essere fisicamente al 100% ed il recupero aiuta. Come ha detto lui, è provato scientificamente. Nessuno vieta la play station, è giusto che i ragazzi in ritiro si svaghino, ma quando è ora di riposare bisogna riposare” ha aggiunto in conferenza stampa Nunziata, che domani a Cesena affronta la Lettonia in una partita delle qualificazioni all’Europeo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA