Calcio: U.21, tre partite per andare all’Europeo

Nunziata: "Massima concentrazione contro San Marino'

ROMA, 02 SET – Si riparte da San Marino e dalla Norvegia, ma per la Nazionale Under 21 è già arrivato il momento della resa dei conti. In poco più di un mese (e in 270 minuti compresi quelli del 15 ottobre a Trieste contro l’Irlanda), la squadra di Carmine Nunziata si gioca la qualificazione alla fase finale dell’Europeo in programma nel 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini sono in testa al Gruppo A, ma hanno una partita in più delle rivali. La stagione dell’Italia inizierà giovedì alle 16.45 (Rai 2) allo stadio ‘Domenico Francioni’ di Latina, la seconda gara si giocherà invece martedì 10 a Stavanger (18.30, Rai 2). “Per noi è fondamentale andare in posti dove c’è entusiasmo e dove lo stadio è pieno – le parole di Nunziata in conferenza stampa -. Quello che ci aspettiamo quando andiamo a giocare è creare questo entusiasmo tra il pubblico. Ci rivediamo dopo tanti mesi, vanno rimessi insieme i concetti, dobbiamo essere squadra e porci un obiettivo. Dobbiamo adattarci e trovare soluzioni per poter andare in campo queste due partite sapendo quello che dobbiamo fare”. Del gruppo azzurro fanno parte anche giocatori che hanno partecipato al Tournoi Maurice Revello, il torneo che ha chiuso la scorsa stagione. “I ragazzi vanno seguiti e chi merita è giusto che venga chiamato – dice ancora Nunziata -. Teniamo d’occhio tutti quelli che sono in età. Savona (unica novità nella lista dei convocati, ndr) ha sempre fatto parte della griglia dell’Under 21, ha fatto molto bene e come Pisilli ha dimostrato di poterci stare. Il torneo di Tolone è servito per vedere giocatori che non erano mai venuti e che ora sono nel gruppo”. Un gruppo che farà di tutto per andare all’Europeo: “I giovani sono il futuro in qualsiasi ambito della vita e bisogna sempre avere un occhio di riguardo nei loro confronti. E’ giusto che si parli di giovani e speriamo che continuino a giocare non solo perché siamo all’inizio della stagione e le rose sono incomplete; noi, dal canto nostro, abbiamo una qualificazione da raggiungere e dobbiamo ottenere il massimo dei risultati. Contro San Marino andrà in campo la squadra migliore: può sembrare una partita facile ma partite facili non ce ne sono. Dobbiamo fare il meglio in queste due gare e poi giocarci la qualificazione nella terza”. Nunziata riconosce poi il lavoro dei club (“Se le Nazionali giovanili in questi anni hanno ottenuto risultati è anche grazie ai giocatori che prendiamo”) e spende parole di grande stima per Edoardo Bove, recentemente passato dalla Roma alla Fiorentina: “Un ragazzo talmente intelligente e con valori importanti che saprà sfruttare questa occasione”. La partita tra Italia e San Marino verrà presentata mercoledì 4 settembre alle ore 16.30 in una conferenza stampa in programma presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina. A seguire, visita di giocatori e staff azzurri al reparto pediatrico dell’Ospedale Santa Maria Goretti, accompagni dall’assessore allo sport del Lazio, Elena Palazzo. “Il nostro compito è anche questo – aggiunge Nunziata -. Ci riteniamo privilegiati e fortunati: portare la nostra presenza o anche solo un pallone firmato a dei ragazzi che hanno bisogno penso che valga come una vittoria e sia la cosa più bella del mondo”.

