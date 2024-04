Calcio: Udinese; Cannavaro, ‘ci aspettano 6 finali, da vincere’

agenzia

'Modulo può cambiare nelle diverse fasi di gioco'

UDINE, 23 APR – “E’ banale ma ci aspettano sei finali. E le finali non si giocano, si vincono”. Ha le idee chiare, Fabio Cannavaro, su come traghettare l’Udinese verso il traguardo della salvezza. “Un obiettivo che intendiamo raggiungere con un atteggiamento più aggressivo, con una disposizione più offensiva. La squadra sembrava più impegnata a non prenderle e, forse per questo, ha collezionato troppi pareggi e soltanto 4 vittorie. Troppo poche”, ha ricordato il nuovo tecnico nella conferenza stampa di presentazione. Nessun modulo fisso, ma squadra pronta ad adattarsi alle caratteristiche dei giocatori: “Sono affezionato al 4-3-3 – ha confidato il tecnico – ma la disposizione può cambiare in fase di possesso e non possesso. Adesso le cose importanti sono il coraggio, la personalità, il senso di responsabilità di rappresentare un club che vuole giocare il suo trentesimo campionato consecutivo in serie A”.

