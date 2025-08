Calcio: Udinese, dal Ludogorets arriva Piotrowski

agenzia

Il centrocampista polacco ha firmato fino al 2029

UDINE, 02 AGO – Jakub Piotrowski è un nuovo giocatore dell’Udinese: lo ha annunciato il Club friulano attraverso i propri canali ufficiali. Il polacco, classe 1997, arriva a titolo definitivo dai bulgari del Ludogorets Razgrad e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Profilo internazionale, dotato di ottima esperienza nel calcio e nelle coppe europee, va a rinforzare la mediana a disposizione di mister Kosta Runjaic che lo ha già allenato, in giovane età, al Pogon Stettino, nella stagione 2017/2018. Piotrowski dopo l’esperienza in Ekstraklasa, la massima lega polacca, ha giocato anche in Belgio, nel Genk, con 6 presenze in Europa League vincendo campionato e supercoppa, e in Germania, al Fortuna Dusseldorf, prima di approdare in Bulgaria, al Ludogorets con cui ha totalizzato 26 gol e 21 assist in 142 partite giocate, vincendo da protagonista 3 campionati, 2 coppe nazionali e 3 supercoppe bulgare. È costantemente nel giro della nazionale polacca, con cui ha debuttato nel 2023 e, finora, ha raccolto 12 presenze segnando 2 reti.

